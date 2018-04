Mannheim. (pol/van) Am Dienstag soll ein Wohnsitzloser eine 16-Jährige belästigt haben. Das teilte die Polizei mit. Gegen 11.30 Uhr fuhr das Mädchen mit der Straßenbahn in Richtung Seckenheim. Etwa in Höhe des Flughafens Mannheim bemerkte die Schülerin, wie der Mann neben ihr sie an der Hand berührte und versuchte, sie am Arm anzufassen.

Die 16-Jährige machte daraufhin lautstark auf sich aufmerksam und forderte den Mann auf, sie aufstehen zu lassen, was dieser zuließ. Die Schülerin verständigte über Handy ihre Mutter.

An der Haltestelle "Altes Rathaus" in Seckenheim verließ die Schülerin die Straßenbahn, der Mann folgte ihr offenbar. Wieder schrie die 16-Jährige den Mann an, sie in Ruhe zu lassen, worauf dieser weglief.

Der Mann konnte jedoch von der alarmierten Mutter der 16-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Bei ihm handelt es sich um einen 31-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz. Er wurde vorläufig festgenommen und zum Polizeiposten Mannheim-Seckenheim verbracht und nach Abschluss der Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen des Polizeiposten Mannheim-Seckenheim dauern an.