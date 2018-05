Mannheim-Wohlgelegen. (pol/fjm) Einen völlig überladenen Kleintransporter mit Lebensmitteln hat die Verkehrspolizei am Freitagmittag im Ulmenweg aus dem Verkehr gezogen.

Das Fahrzeug war einer Streife kurz vor 13 Uhr wegen seiner durchhängenden Hinterachse aufgefallen. Die Beamten stoppten und kontrollierten den Transporter. Als sie den Kleinlaster an einem nahegelegenen Prüfstützpunkt wogen, stellte sich heraus, dass das Fahrzeug insgesamt über 4,6 Tonnen schwer war - obwohl nur 3,5 Tonnen erlaubt waren. Das bedeutet eine Überladung um mehr als 32 Prozent.

Bei der weiteren Kontrolle bemerkten die Beamten, dass in dem Fahrzeug neben italienischen Gastronomieartikeln auch Lebensmittel geladen waren, die gekühlt werden mussten. Die erforderliche Kühlanlage war aber ausgefallen, die Lebensmittel durften so nicht mehr verkauft werden. Der Transporter wurde zunächst sichergestellt, die Gastroprodukte zum Weitertransport in ein Ersatzfahrzeug umgeladen. Hinzugezogene Lebensmittelprüfer der Stadt Mannheim veranlassten die Vernichtung der zu kühlenden Lebensmittel.