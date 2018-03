Mannheim. (pol/gun) Im Fall des Bierkrugwerfers, der Ende 2017 in der Mannheimer Innenstadt um ein Haar einen Passanten verletzt hatte, hat die Polizei am Mittwoch einen Mann festgenommen. Der inzwischen in Untersuchungshaft sitzende 18-Jährige wird verdächtigt, das Gefäß in Richtung einiger Polizeibeamter geworfen zu haben. Während der Auseinandersetzung mit den Ordnungshütern soll er außerdem einem verhafteten Freund die Flucht aus einem Streifenwagen ermöglicht haben.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, war der junge Mann mutmaßlich Teil der Gruppe junger Männer, die am 14. Dezember gegen 18.30 Uhr zwei Beamten beleidigt und provoziert hatte. Als die Polizei mit angeforderter Verstärkung vier aggressiv auftretende Personen festnahm, soll der 18-Jährige ihnen zu Hilfe gekommen sein und einen bereits im Streifenwagen sitzenden Freund befreit haben.

Ihm wird außerdem vorgeworfen einen bis dahin versteckt gehaltenen Bierkrug gezielt auf die Polizisten geworfen zu haben. Dieser verfehlte zwar sein Ziel, schlug aber knapp vor einem unbeteiligten Passanten auf dem Boden der Fußgängerzone auf.

Der mutmaßliche Täter wurde früh identifiziert, sodass auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim bereits am 20. Dezember ein Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung erlassen wurde. Nach wochenlanger Suche wurde der 18-Jährige schließlich am Mittwochnachmittag im Mannheimer Stadtteil Luzenberg festgesetzt. Tags darauf konnte der Haftbefehl vollstreckt werden.