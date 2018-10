Mannheim. (pol/mare) Und wieder war ein falscher Wasserwerker am Werk. Gestohlen hat der Trick-Betrüger aber diesmal wohl nichts.

Am Dienstagnachmittag klingelte laut Polizei eine männliche Person bei einer 89-Jährigen in der Schwarzwaldstraße und stellte sich als Wasserwerker vor. Unter dem Vorwand, Wasser- und Heizungsleitungen prüfen zu müssen, konnte der Unbekannte in das Haus der Geschädigten gelangen.

Während der Mann die ältere Dame dann im Bad damit beauftragte, den Wasserboiler zu leeren, nutzte er die Gelegenheit und durchwühlte sämtliche Räume nach brauchbarem Diebesgut. Als die Geschädigte misstrauisch wurde und nachsah, hatte der Mann das Haus bereits verlassen. Gestohlen wurde nach derzeitigem Stand nichts.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: Etwa 40 Jahre alt, groß und sehr muskulös, schwarze, kurze Haare; er sprach Deutsch ohne Akzent, trug einen Drei-Tage-Bart und war mit Pullover und Jacke bekleidet. Hinweise nimmt das Polizeirevier Mannheim-Neckarau, Telefon 06 21 /83 39 70 entgegen.