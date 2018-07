Mannheim. (pol/rl) Von einem Mann offenbar grundlos attackiert wurde eine 39-jährige Mannheimerin am Montagnachmittag. Die Frau war gegen 16 Uhr vom Vogelstangsee in Richtung Römerstraße unterwegs. Als sie den Straßenbahnübergang Vogelstangsee erreichte, lief sie an zwei sich streitenden Männern vorbei. Unvermittelt und ohne Grund schlug ihr einer der beiden ins Gesicht, sodass die 39-Jährige auch später noch Schmerzen verspürte. Die Männer gingen danach weiter in Richtung Wallstadt.

Der Schläger soll 1,70 Meter groß sein, hatte kurzes schwarzes Haar und nordafrikanischer Phänotyp. Er trug eine schwarze Hose und ein kurzes schwarzes T-Shirt. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung.

Wer den Schläger oder beide Männer gesehen hat oder anhand der Beschreibung Hinweise zu deren Identität geben kann, wird gebeten den Polizeiposten Mannheim-Vogelstang unter der Telefonnummer 0621/70770-0 zu kontaktieren.