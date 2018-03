Am Freitagmorgen kam es gegen 5.30 Uhr auf der Sonderburger Straße in Richtung Innenstadt zu einem schweren Unfall. Ein 40-jähriger Radfahrer wollte in Höhe des Brückenbauwerks die Sonderburger Straße an dem Fußgängerüberweg überqueren. Hierbei wurde er von einer 49-jährigen Autofahrerin frontal erfasst.

Für beide war die Sicht aufgrund eines haltenden LKWs auf dem Rechtsabbiegefahrstreifen erschwert. Die Ampel war noch nicht in Betrieb. Der Radfahrer wurde in eine Klinik eingeliefert, nach ersten Untersuchungen zog er sich keine schwerwiegende Verletzungen zu. Die Sonderburger Straße war bis 7 Uhr in Richtung Innenstadt gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.