Mannheim. (pol/rl) In der Zeit von Montag, 18.30 Uhr bis Dienstag, 6 Uhr, verschafften sich bislang Unbekannte Zutritt zu einer Baustelle auf dem Gelände eines Automobilwerks im Speckweg und entwendeten mehr als 70 Meter Erdkabel im Wert von rund 7500 Euro.

Die Täter waren über ein Tor auf das Baustellengelände gelangt und hatten dort auf noch unbekannte Art und Weise die rund 900 Kilo schwere Kabeltrommel abtransportiert. Es ist zu vermuten, dass die Unbekannten das Diebesgut in ein größeres Fahrzeug luden und damit flüchteten. Am Baustellentor entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Sandhofen unter der 0621/77769-0 oder beim Polizeiposten Mannheim-Waldhof unter 0621/76254-0 zu melden.