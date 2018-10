Mannheim. (pol/van) Ein Eishockeyspiel in der SAP-Arena im Stadtteil Neuostheim nutzten Langfinger am Sonntagnachmittag aus. Nach Angaben der Polizei brachen Unbekannte in der Zeit zwischen 14.15 Uhr und 16.45 Uhr die Autos von mindestens fünf Besuchern auf, die im Parkhaus P2 in der Xaver-Fuhr-Straße auf dem oberen Parkdeck abgestellt waren.

Die Täter sollen die Seitenscheiben aufgeschlagen und jeweils im Auto zurückgelassene Handtaschen samt Inhalt geklaut haben. Anschließend entfernten sich die Unbekannten unerkannt aus dem Parkhaus. Der Sach- und Diebstahlschaden ist derzeit noch nicht bezifferbar.

Hinweise gehen an das Polizeirevier Mannheim-Neckarau, Telefon 0621/83397-0.