Mannheim. (pol/rl) Weil die Heckscheibe eines VW eingeschlagen und daraus einen Koffer geklaut haben soll, sitzt ein 24-jähriger Tunesier derzeit in Untersuchungshaft. Der Wagen stand am Sonntag gegen 9 Uhr in einem Parkhaus in der Innenstadt. Der Mann soll zunächst die Heckscheibe des VWs mit einem "Mannheimer Pfosten" eingeschlagen haben und dann einen Koffer mit Kleidungsstücken geklaut haben. Dabei wurde er von einer Zeugin beobachtet. Als sie den Mann ansprach, versuchte dieser ohne die Beute zu fliehen.

Wenig später entdeckte ihn ein verständigter Streifenwagen des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt und nahm ihn fest. Der in Mannheim wohnende Asylbewerber sitzt nun wegen des Verdachts auf einen versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls und bestehender Fluchtgefahr in einer Justizvollzuganstalt.

Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizeirevier Mannheim-Innenstadt dauern an.