Mannheim. (pol/rl) Ein 82-Jähriger wurde am Freitagvormittag von einem etwa 60 Jahre alten Mann in dessen Wohnung im Torgauer Weg bestohlen. Der Senior war gegen 10.10 Uhr in einem Einkaufszentrum im Freiberger Ring unterwegs. Hier wurde er von dem älteren Mann angesprochen. Im Laufe des Gesprächs erschlich sich der Täter das Vertrauen des 82-Jährigen. Der Senior erzählte dem Täter, wo er wohnt und dass er sein Erspartes in einer Geldkassette aufbewahre. Danach trennten sich die beiden und der 82-Jährige ging allein nach Hause.

Als er sich wieder in seiner Wohnung befand, klingelte es und sein neuer Bekannter stand in der Wohnungstür. Er bat den 82-Jährigen darum, seine Toilette benutzen zu dürfen. Der 82-Jährige ließ ihn hinein und ging dann auf den Balkon. Das nutzte der Unbekannte aus und stahl die Geldkassette, in der sich mehrere Tausend Euro und persönliche Dokumente befanden. Danach verließ der Dieb die Wohnung. Der 82-Jährige bemerkte einige Minuten später den Diebstahl und verständigte die Polizei. Eine Fahndung blieb ergebnislos.

Der Dieb soll etwa 60 Jahre alt, etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß, normale Statur, trug eine dunkle Hose, ein dunkles Jackett sowie einen dunklen Hut.

Wer den Verdächtigen gesehen hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, melde sich beim Polizeiposten Mannheim-Vogelstang unter der 0621/707700 oder beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal unter der 0621/71849-0.