Mannheim. (pol/mare) Vier beschädigte Fahrzeuge mit einem Sachschaden von 25.000 Euro und zwei Verletzte lautet die erste Bilanz nach einem Verkehrsunfall, der sich am Freitagnachmittag im Mannheimer Stadtteil Wallstadt ereignet hat. Das teilt die Polizei mit.

Aufgrund einer roten Ampel mussten ein BMW-Fahrer und dahinter ein VW-Fahrer gegen 15.30 Uhr auf der Siebenbürgerstraße in Fahrtrichtung Feudenheim anhalten. Ein Ford-Fahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den Volkswagen auf.

Durch den Zusammenstoß wurden die Fahrzeuge zusammengeschoben. Ein weiterer BMW-Fahrer konnte ebenfalls nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr wiederum auf den Ford auf.

Die beiden unfallverursachenden Autofahrer wurden dabei verletzt und mussten in ein Krankenhaus eingeliefert werden. An deren Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Reinigungs- und Bergungsarbeiten sind aktuell noch in Gange.