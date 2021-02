Mannheim. (pol/lyd) Schwer verletzt wurde eine 21-jährige Fahrerin eines Smart bei einem Unfall am Freitagvormittag gegen 11.10 Uhr an der Zufahrt zur Tiefgarage zum Rosengarten in der Tullastraße.

Wie die Polizei mitteilt, hatte die Fahrerin an der Schranke den Knopf betätigt und war nach Öffnen der Schranke losgefahren. Ein paar Meter weiter bemerkte sie, dass sie das Parkticket vergessen hatte.

Sie stieg aus und lief zurück zum Automaten. In diesem Moment rollte das Auto zurück. Dadurch wurde die Fahrerin mit einem Fuß zwischen dem Gehweg und dem Bordstein eingeklemmt und schwer verletzt.

Die Feuerwehr musste die Frau befreien. Im Anschluss wurde sie mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Die weiteren Unfallermittlungen führt das Polizeirevier Mannheim-Oststadt.