Mannheim. (pol/mare) Unbekannte warfen an einem Gebäude der Geschwister-Scholl-Schule in der Mecklenburger Straße insgesamt vier Scheiben ein und verursachten dabei einen Sachschaden in Höhe von rund 4000 Euro. Das berichtet die Polizei.

Von dem Vandalismus betroffen waren etwa eine Fensterscheibe der Turnhalle sowie die Scheibe einer Ausgangstür. Für die Tat dürfte die Zeit zwischen vergangenen Mittwoch, 14 Uhr, bis Montag, 7 Uhr, in Frage kommen.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Käfertal unter Telefon 0621/718490 oder dem Polizeiposten Mannheim-Vogelstang unter Telefon 0621/707700 in Verbindung zu setzen.