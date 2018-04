Mannheim. (pol/mare) Eine Geldkassette mit Bargeld und drei Tablets erbeutete ein Unbekannter aus einer Boulderhalle in der Birkenauer Straße. Das berichtet die Polizei.

Der ungebetene Gast brach zwischen Freitagabend und Samstagvormittag auf der Gebäuderückseite eine Tür auf und gelangte so in die Kletterhalle. Dort schnappte er sich sein Diebesgut und ergriff dann, so schnell wie er hereingekommen war, die Flucht.

Während an der Tür lediglich Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro entstand, schlägt der Diebstahlschaden mit rund 1000 Euro zu Buche.

Zeugen, die zwischen 22.40 und 11 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Käfertal unter Telefon 0621/718490 in Verbindung zu setzen.