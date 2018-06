Mannheim. (pol/mare) Gleich zweimal musste sich die Mannheimer Polizei am Montagabend mit einer Unfallflucht beschäftigen. Beide Male entstand Sachschaden, wie dem Polizeibericht zu entnehmen ist.

Gleich zwei Autos wurden am Montagabend um 20 Uhr in der Wingertstraße von einem Mercedes-Fahrer beschädigt. Ein aufmerksamer Zeuge konnte zwei Männer dabei beobachteten, die in einen Mercedes einstiegen und den Motor starteten.

Beim Ausparken stieß der Fahrer dann auf den davor abgestellten Audi. Weil der Mercedes aber so stark beschleunigte, schob er den Audi noch auf einen dahinterstehenden Peugeot. Anstatt sich um den entstandenen Sachschaden von 3000 Euro zu kümmern, flüchteten die Männer mit ihrem Mercedes von der Unfallstelle.

Mit dem vom Zeugen notierten Kennzeichen ermitteln nun die Beamten des Verkehrskommissariats.

Beim zweiten FAll am frühen Montagabend in Mannheim-Sandhofen verletzte sich der Unfallverursacher und flüchtete anschließend zu Fuß.

Der 60-jährige Fahrer rammte demnach einen geparkten Smart in der Otto-Siffling-Straße, wobei die vordere Achse seines Peugeot brach. Da sein Fahrzeug nicht weiterfahren konnte, stieg der Mann aus und ging nach Hause.

Dank der Zeugen konnte der Unfallverursacher schnell ermittelt werden. Grund für den Unfall dürfte wohl die erhebliche Alkoholisierung von zwei Promille gewesen sein.

Neben seinem Auto hat der Mann nun keinen Führerschein mehr. Da er sich selbst beim Unfall verletzte musste er zudem noch ein Krankenhaus.