Mannheim. (pol/mün) Am Freitagvormittag wurden nach ersten Informationen der Polizei vier Menschen bei einem Unfall an der Bundesstraße B38a verletzt. Zwei Fahrzeuge sollen bei dem Vorfall an der Abfahrt zur Ludwigshafener Straße bei der SAP Arena beteiligt sein. Ein Auto habe sich überschlagen.

Nähere Informationen liegen noch nicht vor.