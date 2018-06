Mannheim. (pol/mare) Am Montagmorgen schlug ein Unbekannter die Scheibe eines Ford Fiesta ein, der in der Fratel-/Geibelstraße geparkt war. Der Täter stahl daraus die Handtasche der Besitzerin, wie die Polizei mitteilt.

In der hellgrünen Tasche befanden sich das Portemonnaie mit über 100 Euro Bargeld, verschiedene Ausweispapiere, diverse Mitgliedskarten sowie eine Kosmetiktasche. Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

In welcher Höhe Schaden an dem Ford entstand, ist aktuell noch nicht geklärt. Als Tatzeit kommt 8 bis 8.15 Uhr in Frage. Zu diesem Zeitpunkt brachten unter anderem Eltern ihre Kinder in die gegenüberliegende Uhlandschule.

Möglicherweise haben diese Personen Beobachtungen gemacht und können Hinweise zu dem Unbekannten geben. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt nimmt entsprechende Hinweise unter Telefon 0621/33010 entgegen.