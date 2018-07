Mannheim. (pol/mare) Plötzlich flogen die Kugeln: Ein Unbekannter hat am Freitagabend drei Stahlkügelchen mit einer Schleuder abgeschossen. Das teilt die Polizei mit.

Gegen 21.20 Uhr waren mehrere Personenauf dem Parkplatz der GBG-Halle in der August-Kuhn-Straße. Aus bislang nicht eindeutig zu bestimmender Richtung wurden insgesamt drei Stahlkügelchen von dem Unbekannten- vermutlich mit einer Schleuder - abgeschossen. Ein Kügelchen traf einen 22-Jährigen an der Schuhsohle, ein weiteres einen geparkten Pkw an der Hintertür der Fahrerseite. Die dritte Kugel schlug auf dem Boden ein.

Am Pkw entstand Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter Telefon 0621/33010 erbeten.