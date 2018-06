Mannheim. (pol/van) So hatte er sich die Fahrt mit der Straßenbahn sicherlich nicht vorgestellt: Als ein 19-Jähriger am Dienstag gegen 15.10 Uhr in der Hochuferstraße mit der Linie 4A fuhr, attackierte ihn ein Unbekannter mit einem Messer. Das berichtet die Polizei.

Der Mann hatte den 19-Jährigen offenbar grundlos beleidigt und war unmittelbar darauf mit dem Messer auf ihn losgegangen. Sein Opfer konnte den Angriff teilweise abwehren, zog sich dennoch an der rechten Hand eine leichte Schnittverletzung zu. Dem jungen Mann gelang es, dem Unbekannten das Messer abzunehmen, woraufhin dieser ihn mit mehreren Schlägen am ganzen Körper traktierte, so die Beamten.

Nachdem beide an der Haltestelle "Bonifatiuskirche" aus der Bahn ausgestiegen waren, flüchtete der Unbekannte sofort in Richtung Mannheim-Wohlgelegen. Der 19-Jährige suchte das nächstgelegene Polizeirevier auf und erstattete Anzeige. Eine ärztliche Behandlung seiner Verletzung lehnte er ab.

Der Polizei liegt bislang keine genaue Beschreibung des Täters vor. Der 19-Jährige konnte lediglich angeben, dass der Mann etwa 1,80 Meter groß und etwa 30 Jahre alt war.

Hinweise gehen an das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter Telefon 0621/3301-0.