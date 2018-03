Mannheim. (pol/van) Eine Gruppe hatte es am Samstagabend auf einen 38-Jährigen im Stadtteil Neckarstadt abgesehen. Wie die Polizei mitteilt, soll der Mann aus Nigeria zwischen 19 Uhr und 20 Uhr in der Dammstraße in Höhe der Kurpfalzbrücke auf der großen Treppe zur Neckarwiese gesessen und Alkohol getrunken haben.

Nach Angaben der Beamten kamen plötzlich vier dunkelhäutige Männer auf ihn zu, nahmen ihm den Geldbeutel weg und stießen ihn die Treppe hinunter. Anschließend sollen die Unbekannten das Geld aus der Geldbörse genommen und sie ihm wieder vor die Füße geworfen haben. Auf dem Weg zur Anzeigenerstattung beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt erkannte das Opfer einen der Unbekannten wieder.

Die Polizei schnappte daraufhin einen 23-Jährigen aus Gambia. Dieser wurde nach Feststellung seiner Identität wieder auf freien Fuß entlassen.

Nach den weiteren Männern wird noch gesucht. Zeugen des Vorfalls, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/3301-0 zu melden.