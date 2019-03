Mannheim. (pol/sdm) In Mannheim haben Unbekannte einen Sperrmüllhaufen in H 7 in Brand gesetzt und dadurch einen daneben parkenden Opel beschädigt.

Die Polizei berichtet, dass die Täter am Montag gegen 3.30 Uhr am Werk waren. Das Feuer wurde von einer Polizeistreife entdeckt. Diese konnte den Brand schnell löschen.

Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt sucht nach Zeugen. Diese sollen sich unter der Telefonnummer 0621/1258-0 melden.