Mannheim-Oststadt. (pol/kaf) Bislang unbekannte Täter haben sich am Wochenende Zugang zum Gelände der Mercedes-Benz Niederlassung in der Fahrlachstraße verschafft. Wie die Polizei mitteilt, öffneten sie mit einem unbekannten Werkzeug im Zeitraum zwischen Freitag 17 Uhr und Montag 9 Uhr gewaltsam einen Teil des Metallzauns. Anschließend hoben sie mit einem tragbaren Wagenheber drei Autos an, die auf dem Gelände standen. Die Unbekannten montierten die kompletten Radsätze der drei Autos ab und flüchteten mit dem Diebesgut vom Gelände.

Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter Telefon 0621/174-3310 in Verbindung zu setzen.