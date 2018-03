Mannheim. (pol/van) Am Freitagabend, 2. März, hatte es in der Straßenbahnlinie 5 ein Langfinger auf die Umhängetasches eines Mannes abgesehen. Das berichtet die Polizei.

Der 36-Jährige stieg nach Angaben der Beamten gegen 22.45 Uhr an der Haltestelle "Mannheim Hauptbahnhof" in die Straßenbahn in Fahrtrichtung Heidelberg ein. Erst als er dann, kurz nach 23 Uhr, in Mannheim-Seckenheim an der Haltestelle "Deutscher Hof" wieder ausstieg, bemerkte er den Diebstahl. In dieser befanden sich unter anderem ein Laptop, Kopfhörer, Kleidungsstücke und persönliche Unterlagen im Gesamtwert von über 1000 Euro.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Diebstahl beobachtet haben oder Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ladenburg unter Telefon 06203/9305-0 in Verbindung zu setzen.