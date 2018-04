Mannheim. (RNZ) Ein 16-Jähriger ist am Sonntag in der Mannheimer Innenstadt von drei bislang Unbekannten, vermutlich Jugendlichen, verprügelt worden. Der Junge war gegen 16.45 Uhr vor den Quadraten K2 und I2 laut Polizeibericht zunächst in Streit mit einem unbekannten schätzungsweise 16- bis 18-jährigen Jungen geraten. Dieser versuchte, den Geschädigten mehrfach zu schlagen, woraufhin dieser sich zur Wehr setzte. In den Streit mischten sich dann zwei weitere junge Männer ein, die vermutlich zwischen 16 und 18 Jahre alt sind. Zu dritt gelang es ihnen, den 16-Jährigen auf den Boden zu werfen. Dann traten sie den Jungen in den Rücken und auf die Beine. Einer schlug dem 16-Jährigen mehrmals gegen den Hinterkopf. Ein Zeuge eilte dem geschädigten zu Hilfe und drohte die Polizei zu rufen, worauf das Trio flüchtete. Der 16-Jährige musste von einer Rettungswagenbesatzung medizinisch versorgt werden. Trotz eingeleiteter Fahndung konnten die Flüchtigen, nicht gefasst werden. Zeugen des Vorfalls können sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter der Telefonnummer 0621/1 25 80 in Verbindung setzen.