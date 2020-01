Mannheim. (pol/mare) Gleich zwei Mal hat ein Trickbetrüger am Donnerstag in Mannheim Beute gemacht. Das meldet die Polizei.

Ein 53-Jähriger wurde zunächst gegen 16.30 Uhr im Quadrat Q1/Q2 von einem unbekannten Mann angesprochen. Der Unbekannte bat ihn, ihm Geld zu wechseln und änderte dabei mehrfach seinen Wunsch nach der Stückelung. Als der Mann dann davongegangen war, bemerkte der 53-Jährige, dass ihm über hundert Euro aus dem Geldbeutel gestohlen wurden.

Gegen 19.25 Uhr wurde dann ein 64-Jähriger im Friedrichsring in Höhe des Quadrats U4 ebenfalls von einem Mann angesprochen, der Geld gewechselt haben wollte. Der Unbekannte führte den 64-Jährigen zu zwei Zigarettenautomaten, wo er seine Geldbörse herausholte, um dem Mann deutlich zu machen, dass er kein Münzgeld habe. Hierbei griff der Trickdieb wohl unbemerkt in das Portemonnaie und stahl daraus mehrere hundert Euro. Anschließend ging er in Richtung U4/U5 davon.

Laut der Beschreibung der beiden Männer könnte es sich um denselben Täter handeln. Dieser soll etwa 35 bis 40 Jahre alt, korpulent und etwa 1,70 Meter groß gewesen sein. Er war unrasiert, hatte kurze dunkle Haare und war mit einem grauen Shirt und Jeans bekleidet.

Zeugen melden sich unter der Telefonnummer 0621/12580.