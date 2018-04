Mannheim-Innenstadt. (pol/sbl) Aus der St. Sebastian Kirche am Marktplatz im Quadrat F1 ist am Mittwoch ein Tresor gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilte, waren im dem 40x40 Zentimeter großen Tresor Bargeld und Schlüssel verwahrt. Der Täter hat den Tresor in einem ebenfalls gestohlenen Karton transportiert.

Als Tatzeit kommt Mittwochnachmittag zwischen 13.10 und 19.10 Uhr in Betracht. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter 0621/1258-0 zu melden.