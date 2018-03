Mannheim. (pol/gun) Die Betrugsversuche am Telefon in der Region reißen nicht ab. Am Dienstagnachmittag wurden laut einem Polizeibericht wieder Senioren in Mannheim und Neulußheim von Kriminellen angerufen.

Gegen 14 Uhr meldete sich ein vermeintlicher Verwandter bei einem 83-jährigen Wallstadter. Der "Cousin" gab an für einen Autokauf dringend 19.000 Euro zu benötigen. Der Senior fiel auf diesen Trick jedoch nicht herein und gab dem Anrufe zu verstehen, dass er nicht alleine sei. Daraufhin wurde das Gespräch durch den angeblichen Cousin wortlos beendet.

Im Verlauf des Tages meldeten sich weitere ältere Menschen bei der Polizei, die auf ähnliche Weise am Telefon behelligt wurden. Die Anrufer gaben sich häufig als Enkelkinder oder Bankberater aus, auch die bekannte Masche der falschen Polizeibeamten kam wieder zum Einsatz. Glücklicherweise fiel nach derzeitigen Erkenntnissen niemand auf die Betrugsversuche herein.

Die Polizei Mannheim empfiehlt dringend, keine persönlichen Informationen am Telefon weiterzugeben. Bei angeblichen Verwandten sei es eine gute Methode nach Details aus dem Familienleben zu fragen. So könnten Betrüger schnell enttarnt werden.