Mannheim. (pol/van) Am Dienstagabend ist es zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Speyerer Straße im Stadtteil Lindenhof gekommen. Das berichtet die Polizei.

Gegen 22.25 Uhr stellte einer der Bewohner fest, dass sich eine Matratze in seinem Zimmer entzündet hatte. Nach erfolglosen Löschversuchen warf er die brennende Matratze aus dem Fenster. Aufgrund der starken Rauchentwicklung direkt neben dem Gebäude waren die eintreffenden Rettungskräfte zunächst von einem Kellerbrand ausgegangen. Die Berufsfeuerwehr löschte den Brand schnell.

Die Brandursache sei ein technischer Defekt an einem Elektrogerät gewesen. Der 23-jährige Mieter wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 2000 Euro.