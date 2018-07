Mannheim. (pol/van) Weil er verdächtigt wird, mit Betäubungsmitteln "in nicht geringer Menge" gehandelt zu haben, sitzt ein 21-Jähriger seit Freitag in Untersuchungshaft. Das berichten die Polizei und Staatsanwaltschaft Mannheim in einer gemeinsamen Pressemitteilung.

Seit mindestens Mitte Mai soll der tatverdächtige Dealer "einen schwunghaften Handel mit Marihuana betrieben zu haben". Nach derzeitigem Ermittlungsstand veräußerte er mit einer weiteren Person bis Donnerstag, 19. Juli, mehrere kleinere Mengen an Marihuana im Bereich Alter Messplatz und der Neckarwiese.

Unmittelbar vor seiner vorläufigen Festnahme am Donnerstag vertrieb er 100 Gramm Marihuana. Außerdem führte er knapp 15 Gramm Marihuana in vier verkaufsfertigen Verpackungseinheiten mit sich. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung und seines Rauschgiftdepots fanden die Beamten insgesamt 525 Gramm gebunkertes Marihuana. Das Rauschgift wurde sichergestellt.

Aufgrund bestehender Flucht- und Verdunkelungsgefahr wurde der 21-Jährige in eine Justizvollzuganstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und der Ermittlungsgruppe Rauschgift dauern an.