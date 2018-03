Mannheim. (pol/mare) Wenig christlich haben sich Unbekannte in Mannheim-Luzenberg verhalten. Wie die Polizei mitteilt, brachen sie nämlich in eine Kirche ein. Ob es ein "normaler" Einbruch war oder religiös motiviert, ist unklar.

In der Nacht auf Montag drangen die Einbrecher in die griechisch-orthodoxe Kreuzerhöhungskirche in der Spiegelstraße ein. Drinnen verwüsteten sie mehrere Räume. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit nicht bekannt. Die Höhe des Sachschadens lässt sich noch nicht beziffern.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, Telefon 06 21 / 3 30 10, zu melden.