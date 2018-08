Mannheim. (pol/rl) Wegen eines Überfalls in Haft sitzen seit Mittwoch zwei 21- und 26-jährige Männer, sowie eine 30-jährige Frau. Die drei sollen am Montag, 6. August, zusammen die Filiale eines Discounters überfallen haben. Der 26-Jährige soll den Markt gegen 20 Uhr betreten haben und sich dann in der Toilettenanlage versteckt haben, bis das Geschäft schloss. Sein 21-jährige Komplize war an diesem Abend stellvertretender Leiter des Marktes. Er ging mit einem unbeteiligten Angestellten in die Büroräume, um die Tageseinnahmen zu zählen.

Der 26-Jährige kam nun maskiert aus seinem Versteck und ging ins Büro. Hier bedrohte die beiden "Zähler" mit einer Spielzeugpistole und forderte sie auf ihm das Bargeld zu geben. Sein "heimlicher" Komplize übergab ihm die Tageseinnahmen in Höhe von mehr als 7000 Euro. Danach floh der 26-Jährige aus dem Markt über den Seitenausgang. Daraußen wartete die 30-jährige Frau mit einem Fluchtwagen.

Nach umfangreichen Ermittlungen des Kriminalkommissariats Mannheim konnten alle Täter ermittelt und festgenommen werden. Seit Mittwoch sitzen die mutmaßlichen Täter in Justizvollzugsanstalten.