Mannheim. (pol/mare) Hungrig waren die beiden Jugendlichen nicht. Dafür hatten sie es auf Münzgeld abgesehen: Zwei dreiste Automatenaufbrecher schlugen am Sonntagvormittag in der Mannheimer Innenstadt zu. Die Unbekannten tauchten kurz nach 11 Uhr an der Pforte einer Klinik in den J-Quadraten auf.

Während einer der Täter den Pförtner in ein Gespräch verwickelte und ablenkte, brach der zweite Unbekannte einen im Vorraum der Klinik aufgestellten Süßwarenautomaten auf und entnahm daraus eine noch nicht bekannte Menge an Münzgeld. Als der Pförtner das Geschehen bemerkte, verschwanden die Täter in unbekannte Richtung.

Die beiden männlichen Täter werden wie folgt beschrieben: Einer der beiden war etwa 16 bis 18 Jahre alt, 1,60 Meter groß, schlank, dunkle Augen und dunkle Haare. Er war bekleidet mit einer schwarzen Bomberjacke und trug eine schwarze Tasche bei sich.

Sein Komplize war etwa 16 bis 18 Jahre alt, 1,80 Meter groß, schlank; er trug eine braune Basecap und hatte einen schwarzen Adidas-Rucksack dabei.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den beiden unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt, Telefon 06 21 / 1 25 80, zu melden.