Mannheim. (alb) Das hörte sich in einer Polizeimeldung vom späten Sonntagabend brenzliger und spektakulärer an, als es tatsächlich war. Danach soll es wenige Stunden zuvor in einer Kneipe im Jungbusch zu einer Auseinandersetzung zweier Familienclans gekommen sein, an der sich bis zu 250 Personen beteiligten.

Ein Polizeisprecher korrigierte die Meldung am Montag gegenüber der RNZ. Er sprach von zwei Großfamilien – eine davon auswärtig – und rund 100 Beteiligten. Bei den anderen soll es sich um Schaulustige gehandelt haben. So oder so: Ein zeitnahes Einschreiten starker Polizeikräfte konnte eine Eskalation verhindern. Es kam zu keinen Straftaten, verletzt wurde niemand.

Update: Montag, 28. September 2020, 17.38 Uhr

Mannheim. (pol/lyd) Am Sonntagabend kam es gegen 19 Uhr im Jungbusch in Mannheim zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Familien-Clans, teilt die Polizei mit. In einem hiesigen Lokal kam es zunächst zu einem Streit einzelner Personen, welcher sich dann auf die Straße verlagerte. In der Spitze waren hierbei ca. 250 Personen beteiligt. Durch ein zeitnahes einschreiten starker Einsatzkräfte konnten Weiterungen durch die Polizei verhindert werden. Die Parteien konnten getrennt und der Streit geschlichtet werden. Es kam zu keinen Straftaten.