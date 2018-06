Mannheim. (pol/van) Ein Steinewerfer trieb am Silvesterabend im Stadtteil Jungbusch sein Unwesen, wie die Polizei mitteilt. Gegen 18.20 Uhr befuhr ein Ford-Fahrer den Luisenring, als sein Fahrzeug mit Mannheimer Kennzeichen in Höhe des Quadrats K 5 mit einem Stein beworfen wurde. Der Mann sowie mindestens zwei nachfolgende Autos bremsten abrupt ab, so die Beamten. Der oder die Täter flüchteten nach dem Steinwurf, durch welchen die Scheibe der Beifahrertür zerstört wurde.

Die Beamten des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt ermitteln derzeit wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Zeugen sowie die beiden nachfolgenden Autofahrer, die ebenfalls stark abbremsen mussten, werden gebeten, die Polizei unter der 0621/1258-0 anzurufen.