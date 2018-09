Mannheim. (pol/kau) Ein bisher Unbekannter hat am Montagvormittag in der Duisburger Straße einen etwa 15 mal 15 Zentimeter großen Stein verloren, teilt die Polizei mit. Dieser blieb kurz vor der Brücke in Richtung Ruhrorter Straße liegen. Andere Autofahrer informierten daraufhin die Polizei.

Als die Polizisten an der Stelle ankamen, war bereits ein BMW über den Stein gefahren. Das Auto musste abgeschleppt werden, weil der Stein die Ölwanne beschädigt hatte.

Um weitere Unfälle zu verhindern, begann die Polizei den Verkehr abwechselnd an der Gefahrenstelle vorbei zu leiten. Allerdings weigerten sich einige Autofahrer die Anweisungen der Beamten zu befolgen. Daraufhin wurde die Fahrbahn bis zur Brücke komplett gesperrt und der Verkehr staute sich.

Die Ermittlungen nach dem Unbekannten, der den Stein verloren hat, dauern derzeit noch an. Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder zum Flüchtigen geben können, sollen sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter 0621/83397-0 melden.