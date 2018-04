Mannheim. (pol/mün) Auf der Autobahn A 656 auf Höhe der SAP-Arena kam es am Montagmorgen zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Laut Polizei staute sich der Verkehr bis zu 7 Kilometern. Dort ist gegen 7.30 Uhr ein Fahrzeug in Brand geraten. Der Fahrer war auf der A 6 in Richtung Heilbronn unterwegs, als am Autobahnkreuz Mannheim Rauch aus dem Motorraum des VW-Golf austrat. Der 25-Jährige stoppte nach Angaben der Beamten sein Fahrzeug auf dem Standstreifen. Zu diesem Zeitpunkt schlugen bereits Flammen aus dem Motorraum heraus.

Die Berufsfeuerwehr Mannheim, die mit drei Löschzügen vor Ort war, konnte die Flammen rasch löschen. Der junge Mann kam mit dem Schrecken davon und blieb unverletzt, an seinem Fahrzeug entstand jedoch Totalschaden. Auch der Fahrbahnbelag wurde offenbar in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden wird auf rund 5000 Euro geschätzt. Während der Löscharbeiten musste die Überleitung von der A 6 zur A 656 vorübergehend voll gesperrt werden. Daher kam es auch auf der Bundesstraße B 38a zu einem Rückstau.

Update: 8. Januar 2018, 11.26 Uhr