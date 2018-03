Mannheim. (dpa/lsw) Im Streit um ein Fitnessgerät hat ein Sportler in Mannheim zwei Menschen mit einem Messer bedroht. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war ein 33-Jähriger am Dienstagabend im Fitnessstudio mit dem Unbekannten aneinandergeraten, weil beide dasselbe Gerät benutzen wollten. Daraufhin bedrohte der andere ihn mit einem Messer. Der 33-Jährige rief daraufhin einen Mitarbeiter des Studios, der den Ausgang verriegelte, damit der Unbekannte nicht flüchten konnte. Der bedrohte daraufhin jedoch auch den 20 Jahre alten Mitarbeiter mit dem Messer - und flüchtete. Um was für ein Gerät sich der Streit drehte, konnte ein Polizeisprecher nicht sagen.