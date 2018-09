Mannheim-Gartenstadt. (pol/kau) Am vergangenen Montagabend verständigte ein Bewohner des Hainbuchenwegs die Polizei, weil sich drei Unbekannte auf seinem Grundstück aufgehalten hatten.

Gegen 19.20 Uhr waren dem Nachbarn des Betroffenen drei verdächtige Personen aufgefallen, teilt die Polizei mit. Laut Zeugenaussage standen zwei der drei Männer "Schmiere", während der Dritte am Haus klingelte. Der Nachbar wollte nach dem Rechten sehen und sprach die Unbekannten an. Die drei Männer behaupteten, sie würden das Haus mieten wollen. Allerdings bietet der 66-jährige Besitzer das Gebäude nicht zur Miete an. Kurz darauf verließen die Männer das Grundstück.

Der 57-jährige Nachbar beschrieb die drei Verdächtigen wie folgt:

Die erste Person war circa 1,90 Meter groß, trug eine hellgraue Kappe, einen weißen Pullover und blaue Jeans. Der zweite Unbekannte war circa 1,80 Meter groß, trug eine braune Kappe, einen hellgrauen Kapuzenpullover, hellblaue Jeans und einen hellgrauen Rucksack. Die dritte Person war 1,70 Meter groß und mit einer dunkelblauen Jacke und Jeans bekleidet.

Die Polizei vermutet, dass es sich bei den Unbekannten um Einbrecher handelt, die ein potenzielles Ziel ausgespäht haben. Bereits in der Nacht auf den 5. September hatte es in der Nähe des Hauses einen Einbruch gegeben.

Zeugen oder Opfer, denen die Verdächtigen in der Nähe ihres eigenen Wohnorts aufgefallen sind, bittet die Polizei Mannheim-Sandhofen, sich unter 0621/77769-0 zu melden.