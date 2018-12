Mannheim-Seckenheim. (pol/van) Nach einem Handtaschenraub, bei dem Täter und Opfer beide zu Boden stürzten, fahndete die Polizei nach dem mutmaßlichen Täter. Das 83-jährige Opfer wurde am Montagabend, 12. November, ausgeraubt. Die Seniorin war gegen 19.30 Uhr zu Fuß von der Bushaltestelle Mannheim-Suebenheim in Richtung Heckweg unterwegs gewesen, als ihr der Mann die Tasche entreißen wollte. Sowohl der Täter als auch das Opfer stürzten dabei zu Boden.

Wie die Beamten berichten, gelang es dem Mann dennoch die Tasche zu schnappen und zu flüchten. Die 83-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Neben diversen Scheckkarten befanden sich etwa 800 bis 850 Euro Bargeld in der Handtasche.

Wie die Polizei berichtete, hatte die 83-Jährige vor dem Raub in der Mannheimer Innenstadt mehrere Tausend Euro an einem Bankautomaten abgehoben und anschließend bei einer anderen Bank in der Innenstadt ein Teil ihres Geldes wieder eingezahlt. Das restliche Bargeld führte sie mit sich. Offenbar hatte der Täter sie dabei beobachtet und sein Opfer in der Straßenbahnlinie 5 und Bus 43 verfolgt.

Aufgrund von mehreren Zeugenhinweisen konnte Mitte Dezember dann ein 37-jähriger Tatverdächtiger festgenommen werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und dem Nichtvorliegen von Haftgründen wurde der Mann anschließend wieder auf freien Fuß gesetzt.

Update: 19. Dezember 2018, 9.30 Uhr