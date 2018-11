Mannheim. (pol/mare) Eine 83-Jährige ist am Freitag Opfer einer Trickbetrügerin geworden. Die Seniorin erhielt am Mittag zwischen 12 und 15.30 Uhr mehrere Anrufe einer unbekannten Frau. Diese gab sich als Bekannte der Familie aus und erzählte ihr, dass sie in Geldnöten sei.

Im Laufe des Gesprächs bat sie die Rentnerin, 16.000 Euro von deren Konto abzuheben und dieses für sie bereit zu halten. Die Geschädigte ging der Bitte nach, ließ sich auf der Bank mehrere Tausend Euro ausbezahlen und traf sich anschließend mit der vermeintlichen Bekannten vor deren Anwesen im Kaiserstuhlring. Dort übergab sie der Betrügerin einen Umschlag mit 10.000 Euro, wonach diese sich in unbekannte Richtung entfernte.

Die Unbekannte wurde wie folgt beschrieben: Etwa 50 bis 60 Jahre alt, zirka 1,55 Meter groß, kräftige Statur, dunkler Teint, kurze dunkle Haare, sie trug eine schwarzer Leggings und eine dunkle Jacke.

Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu der unbekannten Frau geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter Telefon 06 21 / 1 74 44 44 zu melden.