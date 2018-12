Mannheim. (pol/mare) Am Mittwochmittag ist ein Kind bei einem Unfall verletzt worden. Das berichtet die Polizei.

Gegen 11.15 Uhr missachtete demnach ein 61-jähriger Audi-Fahrer an der Kreuzung Kolmarer-/Rappoldsweiler Straße das Stopp-Schild und nahm einer von einer von rechts kommenden Ford Fiesta-Fahrerin die Vorfahrt, die in Richtung Vogesenstraße unterwegs war. Die Autos stießen im Kreuzungsbereich zusammen. Der Ford Fiesta prallte anschließend gegen ein Auto, das am linken Fahrbahnrand stand. Dieser wurde auf ein Auto davor geschoben.

Ein sechsjähriges Mädchen im Fiesta erlitt Prellungen. Es wurde mit einem Rettungswagen ins Krankhaus gebracht und blieb dort vorsorglich über Nacht zur Beobachtung. Der Gesamtschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr streute ausgelaufene Betriebsstoffe ab. Die beiden zusammengestoßenen Autos mussten abgeschleppt werden.