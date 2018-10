Mannheim. (pol/van) Außenspiegel mutwillig abgetreten haben zwei Unbekannte im Stadtteil Schwetzingerstadt, wie die Polizei berichtet. Die Täter sollen am Samstag gegen 3 Uhr die Spiegel von fünf Autos, die in der Seckenheimer Straße in Höhe des Anwesens 38 geparkt waren, beschädigt haben. Zeugen hatten die Täter dabei beobachtet und die Beamten informiert.

Nach Angaben der Zeugen kamen die Männer aus Richtung Tattersall und flüchteten in Richtung Pestalozzi-Schule. Beide sollen etwa 20 bis 25 Jahre alt sein, einer hatte eine Glatze. Ein Täter soll einen grünen Kapuzenpullover getragen haben, der andere ein T-Shirt.

Ob es sich bei allen betroffenen Fahrzeugen um Neuschäden handelt, wird derzeit ermittelt. Wie die Polizei mitteilt, könnten die Vandalen auf dem Weg noch weitere Autos beschädigten haben.

Weitere Opfer sowie Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter Telefon 0621/174-3310 in Verbindung zu setzen.