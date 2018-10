Mannheim. (pol/rl) Opfer eines 21-jährigen Grapschers wurden mehrere Frauen in einer Straßenbahn bereits in der Nacht zum Mittwoch, 3. Oktober. Die drei Frauen saßen gegen 3.10 Uhr in der Linie 1 in Richtung Mannheim-Rheinau. Zwischen den Haltestellen "Hauptbahnhof" und "Krappmühlstraße" wurden laut Polizeibericht die Frauen von einem 21-Jährigen mehrfach betatscht und angegrapscht.

Die drei Frauen stiegen dann an der Haltestelle "Krappmühlstraße" aus. Als der Täter ebenfalls aussteigen wollte, hielt ihn ein Fahrausweisprüfer fest. Daraufhin kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden.

Zwischenzeitlich hatte ein Fahrgast die Polizei verständigt. Als die Bahn die Haltestelle "Hochschule" erreichte, wurde der 21-Jährige festgenommen. Laut Bericht war der Mann vermutlich betrunken und hatte möglicherweise noch andere Drogen genommen. Gegen ihn wird jetzt wegen Körperverletzung und des Verdachts einer Sexualstraftat ermittelt.

Der genaue Tatablauf ist der Polizei bislang noch nicht bekannt, da die belästigten Frauen zwischenzeitlich ausgestiegen waren und sich bisher nicht bei der Polizei gemeldet haben. Unklar ist, ob nur eine der Frauen oder alle drei von dem Mann belästigt wurden. Die Polizei sucht daher nun nach den drei Frauen. Diese werden gebeten, die Kriminalpolizei unter der 0621/174-4444 anzurufen.