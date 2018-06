Mannheim. (pol/red) Am Donnerstagnachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Ein 22-jähriger Hyundai-Fahrer war gegen 17.30 Uhr auf der Mallaustraße in Richtung Wachenburgstraße unterwegs. An der Einmündung zur Sporwörthstraße missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden 33-jährigen Daimler-Benz-Fahrers und es kam zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen.

Der Hyundai wurde um 180 Grad gedreht, überschlug sich einmal und kam am rechten Fahrbahnrand auf den Rädern zum Stehen. Der Fahrer des Hyundai und seine 21-jährige Beifahrerin wurden zur ambulanten Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der 33-Jährige blieb unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf ca. 10.000 Euro.