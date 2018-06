Mannheim-Schönau. (pol/mare) Dank eines aufmerksamen Zeugen ist es der Polizei am Donnerstagmorgen gelungen, gegen 2.30 Uhr in der Stettiner Straße zwei Fahrraddiebe im Alter von 34 und 39 Jahren festzunehmen. Sie hatten zuvor mit einem Bolzenschneider ein Fahrradschloss durchschnitten und ein schwarzes Herrenfahrrad gestohlen.

Kurze Zeit später kehrte das Duo zurück und wurde von der zwischenzeitlich eingetroffenen Polizei in Empfang genommen. Die beiden wohnsitzlosen Tatverdächtigen hatten reichlich Alkohol konsumiert, der 39-Jährige hatte über 1,7 Promille, der Jüngere noch knapp ein Promille intus.

Das zuvor gestohlene Fahrrad konnte trotz intensiver Absuche nicht aufgefunden werden. In einem Gebüsch wurde eine Tasche gefunden, in der sich der Bolzenschneider befand. Das Duo wurde in Gewahrsam genommen, die weitere Sachbearbeitung führt die Ermittlungsgruppe "Rad".