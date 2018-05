Mannheim. (pol/mare) An der Kreuzung Konitzer Weg/Danziger Baumgang ereignete sich am Donnerstag gegen 10 Uhr ein Verkehrsunfall. Laut Polizeibericht forderte dieser drei leichtverletzte Personen und Sachschaden in Höhe von 13.000 Euro.

Ein 53-jähriger Fiat-Fahrer fuhr auf der Straße "Danziger Baumgang" und stieß an der Kreuzung mit einer von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten 33-jährigen Ford-Fahrerin zusammen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war die Ford-Fahrerin in Richtung Kulmer Straße unterwegs und hatte an der Kreuzung das Rechtsfahrgebot missachtet.

Die beiden Autofahrer sowie eine 29-jährige Beifahrerin im Ford zogen sich bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen zu. Sie begaben im Anschluss selbstständig in ärztliche Behandlung.

Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Beide Unfallbeteiligten müssen nun mit Anzeigen rechnen.