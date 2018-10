Mannheim. (pol/kau) Am frühen Sonntagabend kam es zu einer Schlägerei mit mindestens fünf beteiligten in der Oppauer Straße. Das meldet die Polizei. Gegen 17.50 Uhr gerieten zwei Gruppen mit mehreren Personen vor einem Haus in Höhe der Altrheinstraße aneinander. Der Grund dafür ist derzeit noch nicht bekannt.

Der Streit eskalierte, sodass am Ende mindestens fünf der Männer im Alter von 21 bis 41 Jahren aufeinander losgingen. Als sich weitere Personen einmischen wollten, ergriffen drei der Beteiligten die Flucht und alarmierten die Polizei.

Einer der Streithähne teilte der Polizei mit, dass er grundlos von der Personengruppe zusammengeschlagen worden sei. Der 28-Jährige erlitt dabei Verletzungen im Gesicht. Auch seine beiden Bekannten gaben an, geschlagen worden zu sein.

Die Polizei traf die Beschuldigten noch in der Oppauer Straße an. Da sie gegensätzliche Angaben zum Geschehen machten, sucht die Polizei nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Sandhofen unter 0621/77769-0 zu melden. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen gefährlichen Körperverletzung aufgenommen.