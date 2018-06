Mannheim. (pol/van) Zu einer körperlichen Auseinandersetzung ist es am Mittwochnachmittag gegen 17 Uhr zwischen zwei Männern in einem Linienbus im Stadtteil Seckenheim gekommen. Wie die Polizei berichtet, soll das 43-jährige Opfer, eine Kopfplatzwunde erlitten haben, die stark blutete, lehnte allerdings jede Hilfe der Beamten ab. Im Gegenteil: Er soll die Beamten sogar beleidigt haben. Schließlich gelang es der Polizei, den verletzten Mann in ein Krankenhaus einzuliefern. Er wird nun wegen Beleidigung angezeigt.

Der zweite Schläger war bereits geflüchtet. Hinweise zum Flüchtigen nimmt das Polizeirevier Ladenburg unter 06203/9305-0 entgegen.