Mannheim-Oststadt. (pol/fro) In einem Festzelt in der Theodor-Heuss-Anlage ereignete sich am Samstag, gegen 23 Uhr, eine Schlägerei, zu der die Polizei Zeugen sucht.

Ein 21-Jähriger befand sich mit mehreren Freunden zum Feiern in dem Festzelt und tanzte auf einer Bierbank. Am Nachbartisch saß eine fremde Personengruppe, darunter ein unbekannter Mann mit einer weiblichen Begleitung.

Beim Tanzen stieß der Unbekannte dem 21-Jährigen mehrfach mit dem Ellenbogen in dessen Kniekehlen, woraufhin sich dieser wieder setzte um den Mann auf sein Verhalten anzusprechen. Doch der Unbekannte drehte sich plötzlich um und soll dem jungen Mann wortlos mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Dies berichtet die Polizei. Der 21-Jährige trug dabei mehrere Schwellungen und Schürfwunden davon.

Zwei Bekannte des 21-Jährigen mischten sich in das Geschehen ein und wurden ebenfalls im Gesicht verletzt. Als die Beamten vor Ort eintrafen, war die unbekannte Personengruppe bereits geflüchtet.

Der Schläger wurde wie folgt beschrieben: circa 1,80 Meter groß, kurze, braune, nach oben gestylte Haare, Drei-Tage-Bart, schlanke Figur, spitz zulaufendes Gesicht, bekleidet mit blau-weiß-kariertem Hemd. Dessen weibliche Begleitung hatte grau-blond gefärbte, schulterlange, gewellte Haare und war von sehr schlanker Statur.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den beschriebenen Personen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter Telefon 0621/1743310 zu melden.