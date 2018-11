Mannheim-Sandhofen. (pol/rl) Zwei Männer versuchten am Mittwochnachmittag gegen 16.10 Uhr in ein Wohnhaus in der Stabhalterstraße einzubrechen. Die Täter versuchten die Eingangstür einer Einliegerwohnung aufzubrechen. Nach mehreren erfolglosen Versuchen gingen sie dann auf die Rückseite des Anwesens und versuchten dort über die Terrassentür einzudringen. Kurz darauf wurden Zeugen auf die Einbrecher aufmerksam und sprachen sie an. Die Männer ergriffen sofort die Flucht.

Eine Fahndung blieb ergebnislos. Die Täter sollen etwa 25 bis 30 Jahre alt sein. Mehr sei nicht bekannt, teilte die Polizei mit. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Weitere Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Sandhofen unter der 0621/77769-0 zu melden.